Bandidos fazem arrastão e assaltam cinco postos de saúde em Arapiraca

Na manhã desta sexta-feira (24) cinco unidades de saúde da cidade de Arapiraca foram alvos de arrastões, quase que simultâneos. A ação foi bem parecida em todos eles, onde os criminosos estavam sempre em dupla, armados e numa motocicleta com as mesmas características.

As unidades invadidas foram: UBS do bairro João Paulo II, UBS das Cacimbas, UBS da Primavera, UBS da Boa Vista e UBS da comunidade Laranjal. Aparelhos celulares, jóias e carteiras dos funcionários foram levados pelos criminosos.

Após a ação criminosa as unidades de saúde fecharam as portas, uma vez que os funcionários entraram em estado de choque.

Com a greve da Polícia Civil, as vítimas formalizaram o TCO junto à Polícia Militar, que fez rondas porém não conseguiu localizar os criminosos.

Confira nota oficial da Prefeitura de Arapiraca

A Prefeitura de Arapiraca lamenta os episódios registrados na manhã desta sexta-feira (24), onde cinco unidades de saúde do município foram alvos de arrastões, quase que simultâneos, praticados por criminosos.

Diante da situação, a atual gestão informa que está a disposição do Governo do Estado para contribuir no que for necessário para que, juntos, possam garantir a segurança da população arapiraquense, como também dos estabelecimentos públicos.

Fonte: Minuto Arapiraca