Bloco Guardiões do São Francisco do 11º BPM desfila na cidade de Penedo

Na tarde de hoje, dia 23 de fevereiro, desfilou pelas ruas históricas de Penedo o Bloco Guardiões do São Francisco, tradicional na cidade.

A concentração do bloco foi na praça Clementino Monte às 17 horase seguiu para as margens do rio São Francisco. Contou com a presença dos policiais do 11º Batalhão, amigos e familiares, quem puxou o bloco foi a orquestra de Frevo de Penedo, que possui como componentes alguns militares do Batalhão. Contou também com vários bonecos de artesãos ilustres da cidade como Tadeu e Wellington, que são os artistas que animam o carnaval da cidade. O público aproximado foi de 400 pessoas.

por Assessoria