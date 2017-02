Governador entrega dez novas viaturas do Samu a nove municípios alagoanos

O governador Renan Filho entregou nesta sexta-feira (24) dez novas ambulâncias para o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) em Alagoas. Serão beneficiados oito municípios, entre os quais a Central Maceió, que receberá duas ambulâncias, e as Bases Descentralizadas de Girau do Ponciano, Maragogi, Marechal Deodoro, Mata Grande, Murici, Rio Largo, São José da Tapera e São Luís do Quitunde.

As novas viaturas irão reforçar o atendimento pré-hospitalar na capital e no interior e foram adquiridas junto ao Ministério da Saúde, representando o esforço do Governo para qualificar a saúde pública no Estado.

O objetivo é recuperar a frota completa do Samu, que é um dos serviços mais importantes em nível da saúde pública, de acordo com o chefe do Executivo estadual.

Alagoas dispõe atualmente de 35 Bases Descentralizadas que atendem todos os 102 municípios alagoanos. Além de duas Centrais de Regulação em Maceió e Arapiraca.

Renan Filho enfatizou que o Samu em Alagoas conta com o serviço de 54 viaturas móveis e um helicóptero exclusivo. Para o governador, a entrega das novas viaturas vai requalificar todo o serviço no Estado para que, desta forma, Alagoas tenha um melhor atendimento à população.

“O trabalho do Governo do Estado é ampliar e entregar novas ambulâncias, fazendo o Samu funcionar cada dia melhor. Sem dúvida alguma, é um dos serviços que salvam muitas vidas em Alagoas e no Brasil”, frisou.

O governador explicou que, por conta da crise financeira, há alguns anos o Governo Federal não tem feito o repasse regular para a troca dos equipamentos nos municípios e Estados. “Mas o Estado vai viabilizar as condições para a troca da frota e renovação do serviço, porque na hora que o cidadão tem alguma necessidade gravíssima, o primeiro a chegar até ele é o Samu”, destacou.

Novos projetos

Renan Filho garantiu que será lançado, ainda este ano, um amplo programa para ajudar os municípios alagoanos no que concerne as suas ambulâncias, destinando novas viaturas aos municípios.

Fonte: Agência Alagoas