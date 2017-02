Polícia Civil aceita proposta do governo e encerra a greve em Alagoas

Representantes do Sindicato dos Policiais Civis de Alagoas se reuniram no início da tarde desta sexta-feira (24) com o secretário de planejamento, Fabrício Marques e chegaram a um acordo para pôr fim na greve da PC no estado.

De acordo com o presidente da Associação dos Servidores da Polícia Civil de Alagoas (ASPOL-AL), Hebert Melanias, a paralisação que teve início na manhã de hoje deverá ser encerrada ainda nesta sexta-feira e o plano de ação da Secretaria de Segurança Pública para o período de Carnaval deverá ser seguido como apresentado na última quarta-feira (22).

Em reunião entre o Sindpol e o secretário Fabrício Marques, ficou acordado que o governo do estado aceitaria aumentar o salário dos policiais civis de R$3.062,00 para R$3.800,00 e que também seria pago o repasse do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) referente a 2016 já neste ano.

“O que ficou acordado entre o governo e a categoria é que será pago o IPCA do ano passado ainda em 2017. E que no ano que vem, deverá ser reajustado até chegar aos R$3.800,00 valor do nosso salário a partir de agora com o acordo fechado” disse Hebert.

Ainda segundo ele, a PC deverá voltar as atividades ainda hoje, seguindo o plano de ação apresentado pelo secretário de segurança pública, coronel Lima Júnior, na quarta-feira, onde mais de 1.600 civis foram escalados para trabalhar no período de Carnaval.

“A tendência é de que nós voltemos às atividades ainda hoje para que possamos começar os trabalhos neste período de festividades em todo o estado” completou.

Fonte: CadaMinuto