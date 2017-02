Acidente de trânsito na BR 316, em Atalaia, mobiliza helicóptero

Ainda são escassas as informações de um acidente ocorrido no fim da manhã desta sábado (25) na BR 316, em trecho que corta a cidade de Atalaia. O sinistro, envolvendo um carro e uma moto deixou uma pessoa ferida. A vítima, do sexo masculino, precisou de resgate aéreo.

A Secretaria de Segurança Pública confirmou que a vítima socorrida conduzia uma motocicleta e sofre trauma torácico com contusão pulmonar e foi submetida à ventilação mecânica.

O motociclista foi levado para o Hospital Geral do Estado que ainda não divulgou Boletim Médico sobre seu estado de saúde.

Testemunhas relatam que carro e moto colidiram frontalmente.

O carro, uma Parati prata de placa NMG-0602 ficou com a frente destruída. O modelo e placa da moto não foi divulgado oficialmente. Informações extraoficiais apontam que a vítima se chama Adeilton José da Silva, de 35 anos. SSP não confirma esta última informação.

com informações da SSP