Adeal promove ação educativa com produtores rurais de São Sebastião

Com o propósito de conscientizar os produtores rurais no combate e prevenção à brucelose bovina e no uso correto de produtos agrotóxicos e afins, a Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas (Adeal) realizou esta semana uma ação educativa no povoado Sapé, município de São Sebastião.

A ação, realizada na Escola Municipal de Educação Básica Antônio Abílio de Lima, reuniu 21 pequenos produtores rurais que assistiram as palestras realizadas por técnicos da Unidade Local de Sanidade Animal e Vegetal (ULSAV) de Arapiraca, em parceria com o Instituto de Inovação para o Desenvolvimento Rural Sustentável de Alagoas (Emater/AL), sob acompanhamento do Programa Estadual de Educação Sanitária da Adeal e do Núcleo de Agrotóxicos.

Na oportunidade, além da realização das palestras, foram distribuídos materiais educativos, a exemplo de folderes, cartazes e cartilhas.

“A iniciativa já faz parte da execução da programação de atividades da Adeal previstas para o ano de 2017. O resultado foi positivo, com o engajamento dos produtores, que participaram das duas palestras”, informou a responsável pelo Programa Estadual de Educação Sanitária da Adeal, Maria de Fátima Figueirêdo.

Fonte: Agência Alagoas