CSE vence o CEO e segue vivo no Campeonato Alagoano

O CSE conseguiu uma vitória difícil, mas importante na tarde deste sábado de carnaval (25). O “tricolorido” recebeu o CEO no Estádio Juca Sampaio em Palmeira dos Índios, venceu por 1 a 0 e segue na briga por vaga no Campeonato Alagoano.

A vitória levou o CSE aos 9 pontos no Grupo B e na próxima rodada terá pela frente o Coruripe fora de casa. Já o CEO segue na vice-liderança do Grupo A com 9 pontos e o próximo compromisso será diante do CSA em Olho D’água das Flores.

O jogo foi equilibrado, mas com nível técnico baixo. As duas equipes pouco criaram e fizeram um jogo que teve como destaque a marcação forte. Melhor para o CSE que aproveitou melhor e o único gol da partida foi marcado por Etinho, aos 34 minutos do primeiro tempo.

