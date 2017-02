Mulher morre e homem fica ferido em colisão com poste

Uma mulher morreu e um homem ficou gravemente ferido depois que o carro onde estavam colidiu em um poste na BR-316, em Palmeira dos Índios, na madrugada deste domingo, 26.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o casal trafegava em uma Saveiro de cor branca, quando por alguma razão o condutor perdeu o controle do veículo, saiu da pista e colidiu contra o poste.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital de Emergência do Agreste, em Arapiraca, mas a mulher, que estava no banco do passageiro, não resistiu aos ferimentos.

As causas que provocaram o acidente ainda são desconhecidas.

Com Todo Segundo