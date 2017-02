No Rei Pelé, CRB vence o ABC e abre vantagem na Copa do Nordeste

Primeiro o jogo, depois a comemoração de carnaval. O CRB entrou em campo neste sábado (25) “Zé Pereira” diante do ABC, em jogo válido pela Copa do Nordeste, venceu por 2 a 0 o time potiguar e abriu vantagem no Grupo D da competição.

A vitória colocou o CRB com 8 pontos na liderança isolada do seu grupo. O próximo confronto do time alvirrubro será diante do ASA pelo Campeonato Alagoano no dia 05 de março e volta atuar pela Copa do Nordeste no dia 12, contra o CSA.

Fonte: Minuto Esportes