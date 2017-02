Duas pessoas morrem em atentado em Porto Real do Colégio

Duas pessoas morreram e outra ficou ferida em um atentado registrado na noite do último domingo (27) no município de Porto Real do Colégio, região do Baixo São Francisco de Alagoas.

Segundo o comandante de Policiamento no Interior, coronel Marinho, as vítimas estavam em um bar quando foram baleadas.

Testemunhas contaram à polícia que homens armados chegaram em um veículo e efetuaram os disparos na direção do estabelecimento, que fica próxim ao rio. A identidade das vítimas não foi confirmada pelo coronel.

Ainda de acordo com o comandante do CPI, os criminosos seguiram em direção a Propriá, município sergipano.

“A partir de agora, a Polícia Civil vai investigar o caso. Infelizmente esse tipo de ocorrência acontece, mas no geral, esse tem sido um carnaval tranquilo”, explicou o coronel.

Fonte: G1/AL