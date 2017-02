Corpos são encontrados em barragem na cidade de Teotônio Vilela

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado, na manhã desta terça-feira (28), depois que dois corpos foram encontrados em uma barragem localizada no município de Teotônio Vilela, na região Agreste de Alagoas.

Os nomes das vítimas não foram divulgados, mas, de acordo com militares do 7º Grupamento, informações repassadas pela Polícia Militar indicam que se trata de um casal que estava desaparecido.

As vítimas sumiram na última sexta-feira, quando foram se banhar na barragem, e desde então não foram mais vistas. Nesta manhã, os corpos foram encontrados boiando e a Polícia Militar (PM) acionada.

De acordo com o tenente-coronel Ricardo Cruz, do Corpo de Bombeiros, cabe à corporação fazer a retirada dos corpos da barragem e deixá-los em via pública para que o Instituto Médico Legal possa fazer o recolhimento.

“Não sabemos a identificação das vítimas, nem em qual circunstância ocorreu o afogamento. Nosso papel será retirar os corpos da área, caso esteja em um local de difícil acesso”, explicou o militar.

