Jovem é morto a facadas em Arapiraca

Um jovem foi morto a facadas na noite desta segunda-feira (27), no bairro Itapuã, município de Arapiraca.

De acordo com informações apuradas, uma equipe da Radiopatrulha foi acionada para atender a ocorrência. No local, os militares constataram que a vítima, Ricardo da Silva, de 18 anos, havia sido assassinada com golpes de faca.

Testemunhas relataram que a vítima estava ingerindo bebidas alcóolicas quando iniciou uma discussão com o acusado por causa de música. Em seguida, o autor esfaqueou e matou Ricardo.

Equipes do Instituto Médico Legal (IML) e do Instituto Criminalística (IC) foram acionadas para realizar os procedimentos cabíveis.

