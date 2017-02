Médico é preso após fazer duas pessoas reféns e atirar contra polícia

Um médico foi preso na manhã desta segunda-feira, 27, após fazer duas pessoas reféns e atirar contra os militares da Força Tática da Polícia Militar no povoado Massagueira, na cidade de Marechal Deodoro, região metropolitana de Maceió.

De acordo com o sargento Walter, o médico – que não teve a identidade revelada – estava de posse de um revólver 38 e, na ocasião, fez a ex-esposa de seu pai e um homem reféns em uma padaria na região.

A guarnição ao chegar ao local foi recebida com dois disparos de arma de fogo. “Nós fomos habilidosos para evitar que uma tragedia maior acontecesse, pois ele não tinha ingerido bebidas alcoólica, mas apresentava transtornos mentais. Ele dizia que a mulher teria matado seu pai e que queria matar ela”, destacou.

Os disparos efetuados atingiram o balcão e uma parede da padaria, de acordo com o militar, uma revista em carro de posse do médico, um Fiat Siena, foi encontrado uma espingarda calibre 44, de uso restrito das forças armadas, além de munições, sendo 29 da espingarda 44, e 17 do revólver 38.

O acusado foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Marechal Deodoro, onde foi detido em flagrante e esta a disposição da justiça.

Fonte: AL24horas