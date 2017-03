Coruripe contrata meia para reforçar equipe na sequencia do Campeonato Alagoano

Alisson é o sexto reforço a chegar ao Coruripe em apenas 6 dias. O meia estava no Taubaté no interior de São Paulo e chega ao Hulk para a sequencia do Campeonato Alagoano. O jogador é bastante conhecido do futebol alagoano, pois já passou por Penedense, CEO, CSA, CSE e no ano passado pelo Murici.

O meia de armação que tem 26 anos e atua mais pela esquerda se apresentou na tarde desta quarta-feira de cinzas (1º) e passou por exames de rotina e já está incorporado ao elenco que trabalhou durante o período de Carnaval. A intenção é que tanto Alisson quanto os outros cinco contratados possam estrear contra o CSE no próximo sábado, às 20h, no Gerson Amaral.

Últimos reforços

Chegaram no dia 23 de fevereiro o goleiro Igor, vindo do Botafogo de Cristinapólis-SE, Tiaguinho meia pela direita vindo da Catuense-BA, o meia que atua pela esquerda Léo Chapecó, vindo do Cuiabá-MT e o atacante Jimmy vindo do Icasa-CE. Na segunda-feira, dia 27 de fevereiro desembarcou o atacante Alemão vindo do Galíca e hoje o meia Alisso.

Ficha:

Nome: Alisson Francisco Pereira da Silva (Alisson)

Data de Nascimento – 01/07/1990 (26 ANOS)

Naturalidade: Maceió (AL)

Destro

Altura – 175 cm

Peso – 67 kg

Posição -Meia Ofensivo/Atacante

Clubes: Penedense, CEO, CSA, Ypiranga, Laranjeiras, Auto Esporte, Central, Estanciano, CSE e Murici.

Fonte: Ascom/AACoruripe