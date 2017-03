Acabou a espera da torcida portelense pelo título do Carnaval do Rio de Janeiro. O Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela renasceu na tarde desta quarta-feira de Cinzas com a conquista que não vinha há 33 anos, o segundo maior jejum entre as escolas de samba da cidade. Agora a “Águia de Madureira” aumenta ainda mais a sua hegemonia como maior vencedora, com 22 campeonatos.

Fonte: Terra