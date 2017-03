Voltada à preservação da natureza, Igreja lança Campanha da Fraternidade de 2017

Com o tema “Fraternidade: Biomas Brasileiros e Defesa da Vida”, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) lançou nesta quarta-feira (1) a Campanha da Fraternidade de 2017. O lema desse ano é “Cultivar e guardar a criação”, numa referência à importância de preservar a natureza.

A iniciativa acontece em todo o País, com ações pastorais em todas as regiões e, segundo o padre José Augusto da Silva Melo, trouxe agora um grande desafio. “Estamos diante de um desafio grande. Os seis biomas brasileiros têm uma variedade imensa, belezas múltiplas, mas também desafios”, disse.

Ele acrescentou que a campanha pretende fazer todos trabalharem juntos. “É responsabilidade não só dos governantes, mas de cada um, seja em casa, tendo cuidado com a água que usa, seja na indústria, contra a poluição dos meios naturais, seja dos que estão no agronegócio, nas pequenas empresas, todos têm que fazer sua parte”.

De acordo com o texto-base do evento deste ano, o objetivo é “despertar a consciência do cuidado com a criação, de modo especial dos biomas brasileiros, dons de Deus, e promover relações fraternas com a vida e a cultura dos povos, à luz do Evangelho”.

Para isso, ao longo de todo o ano, a Igreja Católica vai discutir, durante as missas e em eventos religiosos, a preservação dos biomas brasileiros, em especial do cerrado, o único que, ao ser degradado, não pode ser recuperado. Além desse, o Brasil possui ainda outros cinco: Amazônia, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e Pantanal.

O tema de 2017 teve como referência um documento escrito pelo Papa Francisco, que, em sua encíclica de 2015, responsabilizou a humanidade pelo aquecimento global e afirmou temer que o controle pela água acabe causando uma guerra.

A Campanha da Fraternidade é organizada pela CNBB desde 1964 e envolve a comunidade católica com diversas ações pastorais, propondo, a cada ano, uma transformação social e comunitária. A iniciativa começa sempre na Quarta-feira de Cinzas e acontece durante o ano todo.

Fonte: Gazetaweb