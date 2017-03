Criança de 10 anos é encontrada morta dentro de banheiro da residência

Uma criança de 10 anos foi encontrada morta dentro do banheiro da própria residência, na tarde desta quinta-feira (02), no conjunto Village Campestre II, localizado na Cidade Universitária, parte alta da cidade. Ela estava com lençóis em volta do pescoço e suspeita-se de que o irmão da vítima tenha cometido o crime.

Segundo informações do conselheiro tutelar Jorge Verçosa, a criança estava acompanhada do irmão de 14 anos, que buscou ajuda no Conselho Tutelar do bairro de Bebedouro, onde ele já havia buscado atendimento.

“Ele chegou ao local dizendo que havia criminosos dentro da casa dele e com uma conversa estranha falando que tinha ido buscar ajuda, por isso deixou a irmã sozinha. Achamos estranho e fomos até a residência dele onde encontramos a irmã morta”. Ainda de acordo com o conselheiro, ao chegar no local, os membros do Conselho ligaram para os Militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp).

Jorge Verçosa ainda ressaltou que o adolescente já apresentava um comportamento de agressividade e que já havia ido ao Conselho Tutelar. “Ele foi morar com o pai que é casado com a madrasta dele, mãe da vítima, por causa do histórico de agressividade. Inclusive, ele já espancou a avó”.

Para garantir a integridade do menor, o Conselho ficou com ele até a polícia chegar. “Os populares queriam espancá-lo”, comentou Jorge.

O Instituto de Criminalística (IC) também foi acionado, a fim de realizar o trabalho de perícia no interior da residência. O corpo da menina será recolhido ao Instituto Médico Legal (IML) de Maceió.

