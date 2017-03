Mais de 15 mil gestantes do Bolsa Família receberão repelentes em Alagoas

Cerca de 15 mil gestantes atendidas pelo programa Bolsa Família em Alagoas receberão frascos de repelentes para auxiliar na proteção às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. A Secretaria de Estado da Sa[ude (Sesau) informou que recebeu do Ministério da Saúde 29.970 frascos do produto.

Os repelentes estão acondicionados em frascos de 200 ml e tem concentração de 15%, oferecendo 10 horas de proteção após a aplicação. Com isso, segundo o Ministério da Saúde, as gestantes estarão protegidas contra os insetos Aedes aegypti, Culex e Anopheles aquasalis.

A distribuição ocorrerá a partir da próxima semana e ficará a cargo das Secretarias Municipais de Saúde entregar dois frascos mensalmente às gestantes cadastradas no programa, que atende pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Segundo Renatha Castro, assessora técnica da Assistência Farmacêutica da Sesau, com a chegada dos repelentes, as gestantes ou aquelas mulheres que desejam engravidar irão redobrar os cuidados, utilizando o produto para evitar a transmissão de doenças. “O combate ao mosquito é uma tarefa permanente da sociedade brasileira. Essa ação é mais uma ferramenta, no conjunto de medidas para prevenir as malformações da síndrome congênita da zika”, afirmou, ao acrescentar que as gestantes procurem os postos de saúde para se informar onde deverão receber esses repelentes.

Proteção

O Ministério da Saúde já recomenda o uso de repelentes para reforçar a proteção conta o Aedes aegypti, em especial às gestantes, pela associação do zika vírus com a microcefalia em bebês. A medida, no entanto, não deve ser a única maneira de evitar a transmissão da doença. É importante que as gestantes adotem ainda medidas simples, que possam evitar o contato com o Aedes, como se proteger da exposição de mosquitos, manter portas e janelas fechadas ou telas, usar calça e camisa de manga comprida.

É importante destacar que, para erradicar o mosquito transmissor do zika vírus e os possíveis criadouros, é necessária a adoção de uma rotina para eliminar recipientes que possam acumular água parada. Quinze minutos de vistoria são suficientes para manter o ambiente limpo, segundo orienta o Ministério da Saúde. Pratinhos com vasos de planta, lixeiras, baldes, ralos, calhas, garrafas, pneus e até brinquedos podem servir de criadouros para as larvas do mosquito.

com Agência Alagoas