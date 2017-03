Após denúncia anônima, os policiais do 11º Batalhão de Polícia Militar apreenderam um menor de idade por porte ilegal de arma de fogo. O fato aconteceu na Rua do Flamengo, bairro de Santa Luzia, parte alta do município ribeirinho de Penedo. A arma de fogo apreendida foi uma do tipo espingarda.

O menor detido em flagrante ainda tentou fugir, mas foi capturado pelos policiais. Ele foi conduzido até a Delegacia Regional de Penedo para as devidas providências.



por Redação com 11º BPM