Seduc lança seleção interna para articulador de ensino

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) convoca os servidores efetivos que exercem docência e atividades de suporte pedagógico para participarem da seleção interna para a composição do núcleo de acompanhamento pedagógico, com função especial de articulador, nas unidades de ensino da rede pública estadual, conforme edital nº 11/2017, publicado no Diário Oficial (DOE) do último dia 24.

As inscrições são gratuitas e estão disponíveis até a próxima quarta-feira (8), através do site da Seduc, no endereço eletrônico:www.educacao.al.gov.br ou diretamente pelo link http://sigepro.educacao.al.gov.br/selecao/. Uma vez efetivada, o servidor não poderá alterar a inscrição ou realizar uma nova. O edital também pode ser consultado nos mesmos endereços.

O processo de seleção interna tem uma etapa única, que é a análise curricular e formulário preenchido no ato da inscrição. Não podem participar da seleção os servidores que estão respondendo processo administrativo disciplinar ou estejam cumprindo pena em virtude destes.

Entre os requisitos para realizar a inscrição, o candidato deve obrigatoriamente ser professor efetivo, integrante do magistério público estadual, vinculado à Seduc; ter concluído o estágio probatório; estar em exercício da função; possuir vínculo de até 40 horas semanais com a secretaria; entre outras especificações.

Fonte: Agência Alagoas