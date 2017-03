Trabalhadores dos Correios protestam e param atividades

Trabalhadores dos Correios que trabalham do setor de Sedex em Alagoas decidiram paralisar suas atividades nesta quinta-feira (02). Eles cobram melhores condições de trabalho no atual Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas, localizado no Distrito Industrial.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa de Correios e Telégrafos (Sintect/AL), Althannes Holanda, disse que o local não possui condições de trabalho e que a paralisação realizada hoje pretende cobrar da direção melhorias no local.

“Esta é a terceira paralisação que fazemos e até agora a direção não apresentou uma proposta. O local tem uma cobertura de alumínio e a empresa não instalou ventiladores suficientes. O prédio é muito quente, só tem uma entrada e o calor é muito grande”, explicou.

Ao todo, são 48 trabalhadores no local e segundo o Sindicato, alguns deles tiveram que se afastar de suas atividades em virtude das condições de trabalho. “O Ministério do Trabalho já interditou o local por falta de condições, mas mesmo assim a empresa insiste em manter o local sem ventilação. A situação era a mesma no antigo prédio”, completou.

Por conta da paralisação, os serviços de entrega via Sedex serão prejudicados. A categoria irá se reunir no fim da tarde para avaliar a possibilidade de seguir com a paralisação.

Fonte: CadaMinuto