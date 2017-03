No retorno das eliminatórias, Tite volta a dar chance a Diego e Diego Souza

Destaque no último Campeonato Brasileiro e no começo de temporada do Flamengo, Diego terá mais uma chance na seleção brasileira. Depois de participar do amistoso contra a Colômbia, em janeiro, o meia foi novamente convocado pelo técnico Tite, que divulgou nesta sexta-feira a lista para os duelos contra Uruguai e Paraguai, nos dias 23 e 28 de março, em Montevidéu e São Paulo, respectivamente. O rubro-negro entra no time no lugar de Lucas Lima, do Santos, que não vive boa fase e ainda se recupera de lesão.

O meia-atacante Diego Souza, do Sport, também recebeu nova oportunidade de Tite, após participar do Jogo da Amizade, no Engenhão. O jogador de 31 anos será uma alternativa para o ataque da equipe, desfalcado por Gabriel Jesus, que sofreu uma fratura no quinto metatarso e deve retornar à ativa apenas em maio. A outra novidade é o goleiro Ederson, que vem vivendo grande fase no Benfica e foi chamado pela primeira vez para a Seleção principal.

O coordenador técnico Edu Gaspar anunciou que Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, presidente do São Paulo, será o chefe da delegação nas duas partidas. O elenco realizará praticamente toda a sua preparação no CT Joaquim Grava, do Corinthians, antes e depois da viagem para Montevidéu. Na volta, antes de pegar o Paraguai na Arena Corinthians, apenas uma atividade será realizada no CT do São Paulo.

A convocação também foi um evento promocional de um dos patrocinadores da seleção brasileira, uma companhia aérea, que motivou a mudança de local da divulgação da lista. O evento foi realizado em um hangar do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo (tradicionalmente, as convocações ocorrem na sede da CBF, no Rio de Janeiro). Tite surgiu no local – acompanhado do presidente da CBF, Marco Polo del Nero – em um avião personalizado com as cores do Brasil, homenageando a equipe.

Com 100% de aproveitamento desde a chegada de Tite (oito vitórias em oito jogos), o Brasil é líder das eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2018, com 27 pontos, quatro a mais que o Uruguai, segundo colocado. Desta forma, tem a oportunidade de garantir matematicamente a vaga no Mundial da Rússia – de acordo com o matemático Tristão Garcia, o time de Tite tem 99% de chance de se classificar.

O duelo contra o Uruguai, em Montevidéu, será realizado no dia 23, às 20h (de Brasília). A partida contra o Paraguai, por sua vez, ocorre no dia 28, às 21h45 (de Brasília). Depois, o Brasil só volta à ação em junho, quando realizará amistosos contra Argentina e Austrália, ambos no país da Oceania.

Confira a lista completa:

Goleiros: Alisson (Roma), Weverton (Atlético-PR) e Ederson (Benfica);

Zagueiros: Marquinhos e Thiago Silva (PSG), Miranda (Inter de Milão) e Gil (Shandong Luneng)

Laterais: Daniel Alves (Juventus), Fagner (Corinthians), Marcelo (Real Madrid e Filipe Luis (Atlético de Madrid);

Meias: Casemiro (Real Madrid), Fernandinho (Manchester City, Paulinho (Guangzhou Evergrande), Giuliano (Zenit), Renato Augusto (Beijing Guoan), Diego (Flamengo), Philippe Coutinho (Liverpool) e Willian (Chelsea);

Atacantes: Neymar (Barcelona), Douglas Costa (Bayern de Munique), Roberto Firmino (Liverpool) e Diego Souza (Sport).

Fonte: Globoesporte