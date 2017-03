Prefeitura de Traipu anuncia concurso para 253 vagas

A prefeitura de Traipu anunciou, nesta sexta-feira (3) a realização de um concurso público em novembro deste ano. A previsão é de que o Edital do certame seja lançado no mês de abril. 253 vagas serão ofertadas.

De acordo com o prefeito de Traipu, Eduardo Tavares, o objetivo da prefeitura é é erradicar os contratos precários de prestação de serviço e permitir que todos tenham a possibilidade de ingressar no serviço público municipal.

“Estamos concluindo o levantamento e, em abril, deveremos publicar o Edital. É o novo tempo chegando em Traipu, onde todos saem ganhando: o serviço público e a sociedade”, disse.

Eduardo Tavares disse ainda, que até o lançamento do Edital, outras vagas ainda poderão ser oferecidas. O concurso terá validade de dois anos prorrogáveis por mais dois.

Estão confirmadas as seguintes funções e vagas:

Guarda Municipal: 20 vagas

Guarda-Vidas: 10 vagas.

Agente de Endemias: 40 vagas

Agente administrativo; 20 vagas

Gari: 45 vagas

Margaridas: 45 vagas

Zelador: 50 vagas

Agentes de Saúde: 20 vagas

Controlador Geral do Município: 01 vaga.

Ouvidor Geral do Município: 01 vaga

Procurador do Município: 01 vagas

Com Ascom Traipu