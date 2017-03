Relatório aponta que mais da metade de Alagoas está com ‘seca excepcional’

Mais da metade de Alagoas apresenta um nível de seca excepcional, segundo dados do Monitor de Secas do Nordeste. Ao todo, 52 municípios do Sertão, do Agreste, do Sertão do São Francisco e da Zona da Mata passam pelo problema e a previsão é de chuvas abaixo do normal no Estado.

Além dos que estão na área excepcional – que compreende a perda de pastagem e a escassez de água nos reservatórios, córregos e poços, criando situações de emergência -, outros 33 estão em seca extrema (grande perda de pastagem e escassez de água) e mais 17 estão entre dos dois estágios.

De acordo com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh), a falta de chuvas no mês de janeiro contribuiu para que a situação se mantivesse crítica. O impacto também transformou a seca que seria de curto prazo em de longo prazo.

Historicamente, janeiro é considerado período chuvoso do Maranhão, Piauí e oeste e sul da Bahia, onde ocorrem os maiores volumes de precipitação, com valores entre 150 mm e 300 mm. Já Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe ficam com os menores volumes, com acumulados inferiores a 25 mm.

Seca excepcional

Estão na situação de seca excepcional Água Branca, Batalha, Belém, Belo Monte, Branquinha, Cacimbinhas, Cajueiro, Campo Grande, Canapi, Carneiros, Chã Preta, Coité do Nóia, Craíbas, Delmiro Gouveia, Dois Riachos, Estrela de Alagoas, Girau do Ponciano, Ibateguara, Igaci, Inhapi, Jacaré dos Homens, Jaramataia, Lagoa da Canoa, Major Isidoro, Mar Vermelho, Maravilha, Mata Grande e Minador do Negrão.

Além deles, Monteirópolis, Olho d’Água das Flores, Olho d’Água do Casado, Olivença, Ouro Branco, Palestina, Palmeira dos Índios, Pão de Açúcar, Pariconha, Paulo Jacinto, Pindoba, Piranhas, Poço das Trincheiras, Quebrangulo, Santana do Ipanema, Santana do Mundaú, São José da Laje, São José da Tapera, Senador Rui Palmeira, Tanque d’Arca, Taquarana, Traipu, União dos Palmares, Viçosa.

