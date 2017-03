Sport Club Penedense lança campanha #euamopenedense

Com o objetivo de conseguir um número considerável de sócio torcedor, a diretoria do Sport Club Penedense lançou nesta quinta-feira, 02, a campanha #euamopenedense. Atualmente o time ribeirinho possui menos de 100 sócios ativos que contribuem mensalmente.

Diante de toda história e de sua torcida apaixonada, essa nova diretoria do Penedense está focada em colocar realmente em prática um programa sócio torcedor que possa garantir vantagens ao associado e ao mesmo tempo possa contribuir para melhores condições na estrutura física do Estádio Dr. Alfredo Leahy e ajudar nas contratações de jogadores para o certame estadual da 2ª divisão de 2017.

A partir deste mês de Março 2017, a diretoria do Penedense irá sortear entre seus associados brindes. “Nós estamos iniciando no Penedense uma campanha nunca vista no clube, onde trará grandes benefícios ao nosso torcedor associado”, disse o vice-presidente, Daniel Mendonça.

“Precisamos resgatar nossa história, vamos trabalhar com afinco para que possamos colher frutos em um futuro próximo, e isso depende dos nossos parceiros e principalmente do nosso torcedor, que por sinal é fundamental nesse processo”, finalizou Daniel Mendonça.

por Assessoria