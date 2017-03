Educação divulga resultado para contratação de monitores em escolas de Ensino Integral

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) divulgou, nesta sexta-feira (3), através de publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) o resultado final da Seleção Pública Simplificada para a Contratação Temporária de Profissionais de Nível Superior para atuarem como monitores da Educação Profissional e Técnica nas escolas que participam do Programa Alagoano de Ensino Integral.

Para conferir a lista de aprovados, basta clicar no link: https://goo.gl/WmoeBA.

As vagas foram disponibilizadas para as 13 Gerências Regionais de Educação (Geres), que representam a Seduc em todas as regiões de Alagoas.

Os profissionais, que trabalharão 20h semanais, concorreram em cursos técnicos como: técnico em Recursos Humanos; técnico em Manutenção e Suporte em Informática; técnico em Marketing; técnico em Cooperativismo e técnico em Eventos.

A lista também pode ser conferida por meio da publicação do Edital Nº012/2017, entre as páginas 12 e 37, desta sexta do DOE.

Fonte: Agência Alagoas