Operação policial flagra e inibe infrações ambientais

Militares do 2º Batalhão de Polícia Militar, o Batalhão de Polícia Ambiental, o 3º Grupamento Bombeiro Militar e órgãos civis como Instituto do Meio Ambiental e Defesa realizaram uma ação na manhã deste sábado (04), na região de União dos Palmares. A operação tem como objetivo de inibir e coibir infrações ambientais.

As queimadas, provocadas por ação humana, que vem ocorrendo frequentemente, foram as irregularidades mais comuns presenciadas pelos integrantes da operação. A operação flagrou várias irregularidades administrativas e penais, no entanto, como os donos das propriedades não foram encontrados em estado de flagrante foi imputado a eles apenas penalidades administrativas.



com Ascom PM/AL