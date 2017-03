Pescadores capturam peixe gigante no São Francisco

Pescadores alagoanos ficaram surpresos com a captura de um peixe Camurupim de quase dois metros e cerca de 110kg. Eles encontraram o peixe nesta sexta-feira (03), nas águas do Rio São Francisco, no município de Piranhas.

Megalops atlanticus(popular Camurupim ou Pirapema), seria só mais um exemplar da espécie, que inclusive está em extinção, se não foi fosse pelo tamanho e peso, já que o peixe raramente é encontrado nesse estado.

O Camurupim é uma espécie encontrada na região costeira do país, desde o Amapá até a região norte do Espírito Santo. O peixe habita canais de mangue e águas fluviais que desembocam no mar.

A captura do animal ganhou repercussão nacional e as fotos ‘viralizaram’ nas redes sociais e portais de notícias de todo o país.

com Alagoasweb