Trio é preso tentando furtar idoso dentro de agência bancária em Maceió

Um trio acusado de furto qualificado foi preso, na manhã deste sábado (04), dentro de uma agência bancária no bairro do Jaraguá, em Maceió. A prisão deles foi efetuada por Agentes da Operação Policial Litorânea Integrada (Opli) após ter sido acionada pelo gerente do banco que notou uma atitude suspeita. Os três suspeitos estavam tentando furtar um idoso de 73 anos.

Jefferson Vilar Santos, Tiago Vilar Santos, e Luiz Eduardo Vilar de Araújo, foram localizados, após circular pela agência utilizando vários terminais, e tentando prestar ajuda a clientes idosos.

Diante destas informações, a Oplit foi imediatamente à instituição, e constatou que um idoso mostrava dificuldade em retirar o cartão utilizado nesse terminal. Ao visualizar a entrada do cartão, a equipe percebeu que havia uma frente falsa artesanal, que foi retirada e só então conseguiu retirar o cartão, da vítima.

Ao chegar à referida agência, os policiais visualizaram que no local estavam presentes os três indivíduos descritos. Momento que receberam novamente uma ligação confirmando serem os suspeitos. Então entraram em contato com o vídeo monitoramento, solicitando as imagens e a presença do gerente, e as câmeras mostraram a ação deles tentando extrair informações da vítima.

Após os acusados terem sido presos em flagrante, foram conduzidos juntamente a vítima, testemunhas, e matéria do crime, a Central de Flagrantes, onde foram autuados pelo crime de furto qualificado.

