WhatsApp ganha função polêmica e senha; veja mais novidades

O WhatsApp lançou em fevereiro menos novidades do que no mês anterior. Mas, pouco antes do carnaval, houve uma atualização que, provavelmente, foi a mais polêmica em muito tempo: o novo status. A função mudou a interface do app e criou uma maneira diferente de compartilhar o dia a dia com os contatos, por meio de mídias que somem após 24 horas – recurso semelhante ao Snapchat e ao Instagram Stories.

Além do status, o mensageiro liberou a verificação em duas etapas, ferramenta que protege o app ao pedir uma senha na instalação do aplicativo em um aparelho novo. O app grátis ganhou recursos em updates para celulares Android, Windows Phone, iPhone (iOS) e até para a versão web. Reunimos abaixo todas as novidades do mensageiro em fevereiro de 2017.

1) Emojis do iPhone no WhatsApp para Android

Logo no começo do mês, o WhatsApp Beta para Android (versão 2.17.43) ganhou o pacote completo de emojis mais recentes do iPhone, com adições do iOS 10.2. O mensageiro, enfim, ficou com a biblioteca de carinhas igual nas duas plataformas, incluindo desenhos de coração negro, palhaço, borboleta, unicórnio, mulher grávida, bacon, entre outros.

Mais tarde, os mesmos emojis chegaram também para a versão estável do WhatsApp. Ou seja, mesmo que você não use o Beta e não saiba fazer download do APK, já pode enviar e receber emojis atualizados e com a mesma aparência nos dois sistemas.

2) Verificação em duas etapas

Uma semana depois do update dos emojis, o WhatsApp estreou a verificação em duas etapas no Android, Windows 10 Mobile e iOS. Com o recurso, o mensageiro requer um segundo código sempre ao instalar o app em um aparelho novo e recuperar uma conta antiga. Para garantir que você não vai perder acesso, o mensageiro costuma pedir essa senha periodicamente. Além disso, é possível usar um e-mail para recuperar o número caso esqueça.

Assim, o WhatsApp ganhou uma camada extra de segurança para dificultar o trabalho de hackers. A configuração é simples, feita no menu “Conta” do app. Tire suas dúvidas sobre o código de verificação do aplicativo.

3) WhatsApp Web com sincronização de links e documentos entre o celular e o computador

O WhatsApp Web, em fevereiro, passou a sincronizar todos os arquivos e links compartilhados por você usando o celular. Assim como no WhastApp móvel, as versões para navegador e PC agora mostram uma biblioteca de mídia, documentos e links enviados e recebidos em uma conversa ou grupo.

O mensageiro atualiza sozinho no Windows e no navegador, então, você provavelmente já tem a função nova ativa mesmo sem baixar nenhum update manualmente. Para usar, basta clicar no nome do contato ou grupo e abrir o acervo de arquivos abaixo da foto de perfil.

4) Status do WhatsApp

Uma das maiores novidades dos últimos meses foi a mudança no status do WhatsApp. Antes, o recurso era somente um texto configurado pelo usuário para indicar uma atividade. Agora, o status se expandiu e chegou para todos com quase as mesmas ferramentas do Instagram, Messenger e Snapchat, gerando grande polêmica. No novo status, usuários podem compartilhar fotos, vídeos e até GIFs temporários, que aparecem para contatos por 24 horas.

A novidade mudou o layout do WhatsApp e “escondeu” a aba de contatos, que agora é acessível pelo botão de nova mensagem no Android, iOS e Windows 10 Mobile. A função gerou dúvidas e novas preocupações, já que é recomendável configurar a privacidade do status. Além disso, é possível excluir conteúdo compartilhado sem querer e saber quem viu o que você postou facilmente

Fonte: Globo