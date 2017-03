Defensoria abre inscrições para seleção de estágio em Direito em Maceió e Penedo

A Defensoria Pública do Estado de Alagoas abre inscrições para processo seletivo para convocação imediata e cadastro de reserva voltado a estágio em Direito, nas sedes do órgão em Maceió e Penedo. Segundo o edital publicado no Diário Oficial do Estado (DOE/AL), nesta segunda-feira (6), poderão participar da seleção estudantes que estejam cursando entre o 5º e 9º período do referido curso.

As inscrições, que são gratuitas, poderão ser feitas a partir desta terça-feira, 7, até a próxima terça (14), por meio de formulário online.

No prazo de inscrição, o candidato deverá remeter à Coordenação de Estágio da Defensoria Pública do Estado de Alagoas (Avenida Fernandes Lima, 3296, Gruta de Lourdes, Maceió/AL), ou à sede da Defensoria Pública de Alagoas em Penedo (Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves, 75, Santa Luzia), dependendo do local almejado, documentos comprobatórios dos títulos elencados no Anexo II do edital.

As provas acontecerão no dia 17 de março de 2017, das 13h às 17h, no Centro Universitário Tiradentes (UNIT), localizado na Avenida Comendador Gustavo Paiva, 5017, Cruz das Almas, para os estudantes que concorrem às vagas na Comarca de Maceió, e na Faculdade Raimundo Marinho, localizada na Rua 15 de Novembro, s/n, Santo Antônio, Penedo/AL; para os estudantes que disputam vagas no Município.

Os estudantes selecionados no período de validade do certame, que é de um ano, atuarão no desempenho de atividades correlatas às da Defensoria Pública, na comarca de Maceió/AL ou de Penedo/AL, conforme tenham optado no momento de sua inscrição.

O estágio terá duração de seis meses, prorrogáveis, a critério da Administração Pública, por períodos sucessivos até o máximo de dois anos (ou até a conclusão do curso). A carga horária é de 30 horas semanais e a remuneração terá o valor mensal de um salário mínimo, além de auxílio transporte no valor de R$ 50,00 mensais.

Acesse o edital no Diário Oficial.

Fonte: Ascom / DPE-AL