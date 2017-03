Governador destaca foco na melhora do Ideb na posse dos novos gerentes de ensino

O governador Renan Filho e o secretário de Estado da Educação e vice-governador Luciano Barbosa empossaram nesta terça-feira (7) os novos gestores das Gerências Regionais de Ensino (Geres), em solenidade no Palácio República dos Palmares.

Na ocasião, o chefe do Executivo destacou o critério por merecimento e, principalmente, o foco para o avanço do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) em Alagoas como a base para o estabelecimento de rodízio no comando das gerências e que definem a permanência ou não dos gestores. Os novos gerentes assumem um mandato de dois anos.

Renan Filho salientou que este modelo premia a meritocracia, ao destacar que os gerentes foram os diretores das escolas que obtiveram os melhores resultados no Ideb.

“Ajuda a Educação de Alagoas a avançar, premia quem trabalha, valoriza o cidadão que dedica sua vida à Educação do Estado. Estamos muito felizes em seguir nesta toada, privilegiando aqueles que acreditam que a Educação de Alagoas pode melhorar. Estamos convictos que estamos no caminho certo”, frisou o governador.

Em seu discurso, o governador se referiu aos gerentes como “guerreiros” e, aos novos, Renan Filho desejou boa sorte.

O governador anunciou ainda a construção de mais 60 ginásios até 2018. “É muito importante também o concurso público que vamos fazer”, completou o governador.

Critério

Os gerentes ouviram atentos as palavras do secretário Luciano Barbosa, que fortaleceu a premissa do mérito e o critério profissional para o sucesso na gestão pública.

Barbosa lembrou que a mudança no critério de escolha dos gerentes regionais rompeu com a antiga prática de indicação política destes gestores.

“Por meio deste novo critério, valorizamos o trabalho daqueles que deram exemplo em suas regiões. Aos gerentes regionais que concluem o seu mandato, nossa gratidão, pois vocês sedimentaram uma cultura que veio para ficar. Aos que começam hoje, saibam que vocês terão muitos desafios, mas também terão todo o apoio da Seduc. E peço também que estreitem o laço com as escolas, pois vocês serão a nossa representação em cada região e a vocês confiamos as nossas crianças e jovens”, frisou Barbosa.

Ex-gerente da 9ª Gere, da região de Penedo, Maria de Fátima Nunes ressaltou que tem o senso de dever cumprido “por resgatar a confiabilidade na Educação de nosso Estado”. Rosiane Vasconcelos, gerente da regional de União dos Palmares, disse que a missão é difícil, mas não titubeou e assegurou que a recuperação da Educação em Alagoas vai continuar.

Fonte: Agência Alagoas