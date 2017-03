Governador empossa novos gerentes regionais de educação nesta terça-feira (07)

O governador Renan Filho e o vice-governador e secretário de Estado da Educação, Luciano Barbosa, darão posse hoje (07) aos 13 novos gerentes regionais para o mandato de dois anos (2017/2018). A cerimônia acontece no Salão Aqualtune do Palácio República dos Palmares, às 10h.

Após seleção levando-se em consideração o Ideb [Índice de Educação Básica] entre as escolas municipais e estaduais das respectivas regiões, a experiência em gestão e a capacidade de articulação, as novas lideranças assumirão as respectivas Gerências Regionais, que, por sua vez, representam a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) nas microrregiões de Alagoas. Cabe ao gerente administrar as escolas estaduais da sua jurisdição e ainda promover a articulação com as redes municipais.

Para assumir os cargos, além de serem recebidos no gabinete pelo secretário, os gerentes também já passaram por formação específica, preparando-os para as novas atribuições, de 20 a 23 de fevereiro, no Cepa. Além do media training, abordando os diversos aspectos da comunicação, conheceram estrutura e funcionamento da Seduc, além de um estudo de como utilizar dados para otimizar a gestão, este em parceria com a Fundação Lemann.

Abaixo, os 13 gerentes que serão empossados e suas respectivas regiões, com seis deles advindos de escolas da própria rede estadual e sete de unidades municipais.

1ª Gere (Maceió): Edna Lopes da Costa – Escola Estadual Professora Ana Coelho Palmeira; IDEB 4,0;

2ª Gere(São Miguel dos Campos): – Josenete Portela da Silva – Escola Municipal José de Carvalho Souza (Coruripe); IDEB 7,8;

3ª Gere (Palmeira dos Índios) – Renilda Pereira de Oliveira Ribeiro – Escola Municipal Dr. Gerson Jatobá Leite (Palmeira dos Índios), IDEB 4,2;

4ª Gere (Viçosa) – Sandreane Welia Silva Paulino – Escola Municipal Nossa Senhora do Livramento (Cajueiro) IDEB 3,9;

5ª Gere (Arapiraca) – Maria Eliete Barros da Rocha – Escola Estadual Adriano Jorge (Arapiraca), IDEB 5,1;

6ª Gere (Santana do Ipanema) – Lucinês Luiz da Silva; Escola Municipal Irineu Tenório (Poço das Trincheiras), IDEB 4,9;

7ª Gere (União dos Palmares) – Roseane Ferreira Vasconcelos -Escola Estadual Jorge de Lima (União dos Palmares), IDEB 4,7;

8ª Gere (Pão de Açúcar) – Rosália de Farias – Escola Municipal José Tavares de Castro (Pão de Açúcar), IDEB 4,3;

9ª Gere (Penedo) – Andréa Lima Dantas Barbosa – Escola Estadual Ruth Mendonça (Penedo), IDEB 4,1;

10ª Gere (Porto Calvo) – Álen Sandy Soares Azevedo -Escola Municipal Dom Pedro I (Porto Calvo), IDEB 5,0;

11ª Gere (Piranhas) – José Jeocondes Barbosa da Silva – Escola Municipal Presidente Tancredo de Almeida Neves (Canapi), IDEB 5,3;

12ª Gere (Rio Largo) – Elisabeth Macena dos Santos Filha – Escola Estadual Santos Dumont (Rio Largo), IDEB 4,9;

13ª Gere (Maceió) – Mauriceia Lima Ferreira de Souza – Escola Estadual Benedita de Castro Lima (Maceió), IDEB 4.0.

Fonte: Agência Alagoas