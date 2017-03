Murici emite nota a radialista que chamou futebol alagoano de ‘insignificante’

Nesta segunda-feira (6), o Murici Futebol Clube emitiu nota de repúdio onde critica o radialista João Vitor Xavier, da Rádio Itatiaia FM de Minas Gerais. A nota foi elaborada após comentários feitos pelo profissional durante o programa ‘Bastidores’ que repercutiram mal em Alagoas. Em trechos do áudio, que está sendo compartilhado em redes sociais e você pode conferir abaixo, o radialista chama o futebol alagoano de ‘insignificante’ e também desmerece o clube do interior, que enfrenta o Cruzeiro nesta quarta-feira (8) em Murici pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

A nota chama os comentários feitos por João Vitor de ‘infelizes’ e critica dizendo que o momento de CRB, CSA, ASA e do próprio Murici atestam a representatividade de Alagoas no futebol nacional.

Quanto às críticas ao Estádio José Gomes da Costa, onde o jogo será realizado, a nota defende que o estádio foi aprovado após inspeções de diversos órgãos e recebeu alvará tanto do Corpo de Bombeiros como da Federação Alagoana de Futebol.

Outro fato rebatido pela diretoria do time alagoano é que teria havido uma manobra de bastidores para realizar a partida no José Gomes da Costa. De acordo com a nota, o clube mandante escolhe onde quer jogar desde que atenda a algumas especificações da Confederação Brasileira de Futebol. “Não abrimos mão de atuar em nossa casa”, defende o clube alagoano.

A nota termina ressaltando os confrontos anteriores do Murici pela Copa do Brasil, com Flamengo, Juventude e América-MG; e diz que o clube é “150 vezes maior” que a insignificância do referido radialista.

Confira a nota na íntegra:

“NOTA DE REPÚDIO AO RADIALISTA JOÃO VITOR XAVIER, DA RÁDIO ITATIAIA FM, MINAS GERAIS

– O comunicador fez comentários infelizes sobre a equipe do Murici F. C., que enfrenta o Cruzeiro-MG nesta quarta-feira (08), pela 3ª fase da Copa do Brasil. Que o citado a imprensa nacional tomem conhecimento desta nota.

A diretoria do Murici Futebol Clube, torcedores e todo o futebol alagoano manifestam total repúdio às declarações do radialista João Vitor Xavier, da Rádio Itatiaia FM, de Minas Gerais, feitas na última semana durante o programa “Bastidores”, no qual é apresentador. João Vitor usou o microfone aberto da emissora, com completa prepotência e rispidez, para menosprezar e subestimar o Murici F.C., chegando a chamar de ‘insignificante’ o Alviverde e se equivocar ao dizer que o Estado de Alagoas não tem representatividade no futebol, quando por aqui temos grandes clubes como CRB, CSA, ASA e o próprio Murici F. C.. A tentativa de diminuir o futebol alagoano deve ser combatida, principalmente quando um comunicador do Sudeste, que desconhece a garra do nosso futebol, usa a mídia falada para dejetar comentários rasteiros e mostrar sua estupidez.

O Estádio José Gomes da Costa – casa do Murici F. C. –, que também foi alvo de críticas do radialista, tem total condições de receber qualquer partida de futebol, uma vez que foi inspecionado, aprovado e recebeu alvará pelos órgãos de fiscalização (Corpo de Bombeiros e Federação Alagoana de Futebol), e atualmente está sediando jogos do Campeonato Alagoano. É importante frisar que não houve manobra para que o jogo entre Murici e Cruzeiro fosse realizado em nosso estádio, como insinuou o próprio radialista. Simplesmente o mandante da primeira partida da fase – no caso, o Murici F. C. – decide onde quer jogar, sob condições preestabelecidas pela CBF. Não abrimos mão de atuar em nossa casa!

Nosso time é grande no futebol e no respeito ao adversário. Lutamos para chegar na Copa do Brasil, onde já enfrentamos times como Flamengo-RJ, Juventude-RS e América-MG, e teremos o enorme privilégio de duelar contra o Cruzeiro.

Senhor João Vitor Xavier, o Murici é ‘150 vezes maior’ que a sua insignificância! #RespeitaAlagoas”.

Fonte: Tribuna Hoje