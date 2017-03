Deputado alagoano é selecionado para rede de líderes com boas práticas na política

Depois de passar por uma seleção envolvendo líderes de todo o País, o deputado estadual Rodrigo Cunha começa a fazer parte da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, a RAPS. A RAPS é uma entidade civil, sem fins lucrativos, apartidária e com pluralidade ideológica. Sua principal missão é contribuir para a melhoria da democracia e do processo político brasileiro por meio, principalmente, da identificação e apoio a atuais e novas lideranças políticas. A entidade se propõe a ser uma resposta de como é possível empreender politicamente de forma inovadora por um Brasil ético e mais sustentável.

“É muito importante trocar experiências, levar conhecimento e fortalecer as idéias para a construção de um Estado e de um País mais justo. A política precisa ser colocada em prática no seu melhor sentido, que é o de construir uma vida mais digna para a população, e não baseada em politicagem. As boas práticas engrandecem esse trabalho democrático”, destacou Rodrigo Cunha.

O grupo Líderes RAPS 2017 é composto por 56 pessoas, incluindo o parlamentar alagoano, o único do Estado a participar até hoje da RAPS. Atualmente a rede de lideranças políticas RAPS conta com 485 membros juntando todas as turmas, sendo 2 senadores, 11 deputados federais, 3 deputados estaduais, 1 deputado distrital e 1 governador, além de lideranças de todos os partidos e todas as regiões do país.

