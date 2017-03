Épico! Barça faz 6, consegue virada milagrosa aos 50 do 2º tempo e avança

“Se eles fizeram quatro, nós podemos fazer seis”, profetizou Luis Enrique, na entrevista coletiva de terça-feira.

E foi justamente isso que o Barcelona fez no Camp Nou nesta quarta-feira. Depois de perder por 4 a 0 na França no jogo de ida, o clube catalão fez 6 a 1 no Paris Saint-Germain, com um gol aos 50 do segundo tempo, e se classificou para as quartas de final da Champions League.

Nunca antes na história da Champions um time havia revertido o placar depois de ter perdido o jogo de ida por 4 a 0.

O Barcelona começou em um ritmo fulminante. Logo aos 2 minutos de jogo, o time da casa abriu o placar. Na raça, no bate-rebate, a bola sobrou para Luis Suárez, que desviou de cabeça e colocou a bola no fundo das redes.

Os jogadores do Paris Saint-Germain reclamaram de a bola não ter entrado no gol, mas os árbitros validaram o lance ainda assim.

A partir daí, o PSG conseguiu conter os catalães. Mas o segundo gol do Barça, contra de Kurzawa, aos 39 do primeiro tempo, deu confiança aos mandantes.

Assim como na etapa inicial, o Barcelona voltou com tudo para o segundo tempo. Logo aos 3 minutos, Meunier escorregou na área, Neymar tropeçou nele, e o árbitro marcou pênalti.

Apesar da decisão polêmica, Messi converteu a cobrança e fez o terceiro do Barça.

Quando o quarto gol do Barcelona parecia eminente, eis que Edinson Cavani apareceu. O uruguaio, assim como o setor ofensivo do PSG inteiro, havia sumido do jogo até aquele momento. Mas bastou uma sobre de bola dentro da área, aos 15 do segundo tempo, para ele encher o pé e fazer o gol que calou o Camp Nou.

O Camp Nou se calou por uns minutos, mas não deixou de acreditar.

Foram necessários sete minutos para o Barcelona conseguir a maior virada da história da Uefa Champions League.

Aos 42 minutos do segundo tempo, Neymar fez o quarto do Barcelona em uma bela cobrança de falta. Aos 45, o brasileiro converteu mais uma cobrança de pênalti e fez o quinto time da casa.

Aos 49, com Ter Stegen já na área adversária, Neymar lançou a bola, Sergi Roberto desviou e fez o sexto do Barcelona.

Fonte: ESPN