PM prende homem acusado de promover assaltos em postos de combustíveis

Policiais do Batalhão de Eventos (BPE) conseguiram prender no bairro do São Jorge, Jadson de Lima Andrade, 28 anos, acusado de participação em assaltos a postos de combustíveis de Maceió.

Os policiais contam que realizavam rondas no bairro citado quando observaram um veículo modelo Polo, com queixa de roubo, que fora usado por assaltantes nos assaltos a postos de combustíveis nos bairros da Serraria e Feitosa. Ao se aproximar para averiguar a situação do condutor, se depararam com o acusado. Ele tentou fugir e reagiu à prisão, como se pode ver em um vídeo que circula nas redes sociais.

Após encaminhar o acusado à Central de Flagrantes, a Polícia descobriu que ele havia sido preso diversas vezes, entre os anos de 2005 e 2009, pelos crimes de Roubo, furto e arrombamento.

A Polícia também teve acesso aos vídeos divulgados pelos estabelecimentos comerciais que foram alvo de Jadson. Ele aparece armado, abordando funcionários em companhia de comparsas e, além de roubar dinheiro dos caixas, também roubou armas de seguranças.

Fonte: AL24horas