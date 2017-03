Cruzeiro faz 2×0 sobre o Murici e constrói vantagem para jogo da volta

O Murici tentou e, mesmo longe de conseguir vencer o Cruzeiro, fez um bom primeiro tempo e até levou perigo à meta do goleiro Rafael, levantando o torcedor alviverde na arquibancada do Estádio José Gomes da Costa, na noite desta quarta-feira (08), em Murici. Porém, o time comandado pelo técnico Roberval Davino não manteve o ritmo na etapa seguinte e acabou superado nos primeiros 90 minutos do confronto pela 3ª fase da Copa do Brasil.

Com a derrota por 2×0, o representante alagoano terá de vencer o clube mineiro por pelo menos dois gols de diferença para fazer história e forçar a decisão por pênaltis, no próximo dia 15, no Mineirão, em Belo Horizonte.

Placar de 3×1, 4×2, e assim sucessivamente, dá a vaga ao Murici – já que o gol fora de casa “vale por dois” -, enquanto qualquer empate garante a classificação à Raposa, assim como derrota por até 1 gol de diferença.

Para o jogo da volta, Roberval já poderá contar com o zagueiro Sinval, que cumpriu suspensão automática e esteve ausente da partida em Murici. Já pelo Alagoano, o Murici volta a campo somente no dia 19, encarando o CSE fora de casa.

Fonte: Gazetaweb