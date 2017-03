Educação inicia nova turma de curso de qualificação para gestores da rede estadual

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) inicia no próximo dia 16 mais uma turma do curso de Gestão de Aprendizagem para diretores e coordenadores pedagógicos de 40 escolas da rede estadual. Ministrada por meio de parceria com a Fundação Lemann, uma das principais organizações educacionais do país, a formação visa discutir metodologias para aperfeiçoar a gestão escolar, proporcionando melhorias na aprendizagem de alunos.

O curso conta com carga horária de 360 horas e a primeira turma, iniciada no ano passado, contempla 53 unidades Ensino Fundamental localizadas em Maceió. Esta nova oferta é mais abrangente, pois alcança também instituições de Ensino Médio tanto da capital quanto do interior.

“Este curso é importante porque promove a modernização e profissionalização da gestão escolar. Trata-se de uma experiência enriquecedora para nossos gestores e que conta com a participação de instituições de renome na Educação do país. Acreditamos que essa qualificação vai propiciar melhorias em nossos resultados educacionais”, avalia a secretária-executiva da Educação, Laura Souza.

Metodologia inovadora

De acordo com o gerente de Desenvolvimento Educacional da Seduc, Daniel Marinho, neste primeiro momento, os cursistas participam de um encontro presencial com os formadores e, posteriormente, terão um período de 40 horas de tutoria online para realização de tarefas.

“Este curso trabalha análise de dados, estabelecimento de metas e cumprimento de protocolos pedagógicos junto à comunidade escolar, ou seja, não é apenas teórico. Este processo inicial levará em média seis meses”, conta Marinho.

O gerente informa ainda que a turma de 2016 inicia uma nova fase do curso. “No primeiro momento, eles trabalharam a análise de dados, mas, agora, partem para a aplicação das metas”, explica.

Fonte: Agência Alagoas