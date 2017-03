Estado paga segunda faixa salarial neste sábado

O Governo de Alagoas libera neste sábado (11) os salários de fevereiro dos servidores inclusos na segunda faixa salarial, correspondente aos vencimentos acima de R$ 2.340,00. Com o cumprimento do calendário padrão de pagamento o Estado figura entre os que seguem mantendo as obrigações com o funcionalismo público em dia.

Mais de 60% dos servidores estaduais receberam seus salários no dia 24 de fevereiro, data em que houve a liberação dos vencimentos da primeira faixa.

A Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas (Sefaz/AL) lembra ainda que, para evitar a suspensão dos salários, os servidores estaduais ativos, inativos e pensionistas, devem realizar a atualização cadastral de suas contas-salário até o dia 15 de março.

A suspensão de salários, em caso de descumprimento da atualização casdastral, está prevista na Portaria nº 001/2017 publicada no Diário Oficial (DOE/AL) de 31 de janeiro de 2017.

O procedimento deve ser feito de forma presencial em uma agência bancária da Caixa Econômica, após efetuar o agendamento no site http://agendamento.sefaz.al.gov.br, onde é possível escolher o local, bem como a data e horário de atendimento.

No dia agendado, o servidor deve estar munido das originais de documento de identificação com foto, CPF, comprovante de residência com CEP válido, além de contracheque ou documento que contenha a matrícula e o número de ordem.



Por Agência Alagoas