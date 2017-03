Motociclista morre em colisão entre moto e caminhão na AL-210

Um motociclista morreu e uma mulher ficou ferida em mais um acidente registrado, nesta quinta-feira,9, em Alagoas. A colisão, envolvendo uma motocicleta e um caminhão na rodovia AL-210, ocorreu na cidade de Quebrângulo, cidade da Zona da Mata alagoana.

Informações do supervisor do Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv) dão conta que José Marcos Bezerra, 41 anos, foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), de Palmeira dos Índios, mas não resistindo aos ferimentos entrou em óbito.

Uma mulher, ainda não identificada, foi socorrida com vida para um hospital, em Quebrângulo e logo após transferida para a Unidade de Emergência do Agreste, na cidade de Arapiraca. Seu estado de saúde ainda não foi informado.

O acidente

De acordo com a polícia, as vítimas estavam em uma motocicleta Honda Fan 125 cinza, que não teve a placa informada, quando ao fazer uma curva colidiu frontalmente com um caminhão.

Uma guarnição da Polícia Militar de Alagoas foi acionada para da suporte a ocorrência e auxiliar no fluxo do trânsito. As causas do acidente serão investigadas.

Fonte: AL24horas