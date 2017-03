Governador anuncia convocação de aprovados da Uncisal para reforçar Santa Mônica

Durante a inauguração do Laboratório de Genética Forense, na sede da Perícia Oficial do Estado, o governador Renan Filho anunciou a convocação da reserva técnica do último concurso da Universidade Estadual de Ciências da Saúde (Uncisal). A medida, conforme o próprio Executivo, vai ser tomada com a intenção de atender a demanda dos últimos leitos que serão abertos na Maternidade Escola Santa Mônica (Mesm).

“Temos muitas convocações a serem feitas este ano, mas vamos priorizar, agora, os classificados no processo seletivo da Uncisal”, ratifica o governador. Em outras oportunidades, Renan Filho disse que pretendia convocar os concursados da Polícia Civil e fazer concurso para Educação, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

Acerca do laboratório de DNA, o governador expressou que Alagoas, agora, deixa de ser o único estado que não possuía esta estrutura forense. Os equipamentos já haviam chegado há cerca de um ano, mas estavam encaixotados na sede do Instituto de Criminalística (IC). Os recursos para instalação deles são próprios, do Fundo de Segurança Pública, na ordem de R$ 800 mil.

O diretor-geral do Instituto de Criminalística (IC), José Cavalcante, informou que o laboratório está em funcionamento desde a última segunda-feira. “Alagoas tem uma demanda grande de exames e agora vai poder agir em suas dependências, na identificação de vestígios de DNA baseados em coletas feitas nos locais de crimes, identificação de corpos no IML e outras funções”, explica o diretor.

Ele, no entanto, lamentou o fato de o laboratório somente contar com uma perita. Em junho, porém, mais outro perito deve ir para o espaço. Há previsão de concurso para Perícia a ser aberto em 2018, conforme fontes ligadas ao Palácio República dos Palmares.

O delegado-geral da Polícia Civil, Paulo Cerqueira, disse que Alagoas ficou muito tempo dependente de outros estados e da Ufal para exames de DNA, agora conta com uma estrutura própria, buscando identificar cadáveres, realizar exames periciais e outros. “Não se pode deixar de mencionar a agilidade que vai ajudar e muito a Polícia Civil no que diz respeito à identificação de autores de crimes. Este laboratório traz provas irrefutáveis”, opina o delegado.

O governador revelou que o Estado está recebendo 35 viaturas novas para atuar na força-tarefa da Segurança Pública e que até o fim deste ano estará com 20 centros integrados em funcionamento. Atualmente, cinco estão abertos e dois em construção. “O Estado também vai inaugurar o novo prédio da Delegacia de Homicídios e Narcóticos, além do novo IML”, atestou Renan Filho.

Fonte: Gazetaweb