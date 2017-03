Saques do FGTS em Alagoas irão representar uma injeção de R$ 128 milhões na economia

Para os trabalhadores nascidos em Janeiro e Fevereiro o dinheiro das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) já está disponível para saque nas agências da Caixa Economia Federal.

Em Alagoas, ao todo serão mais de 156 mil pessoas beneficiadas, com uma injeção de R$ 128 milhões na economia. Os planos de muitas pessoas é pegar esse dinheiro e quitar dívidas, acumuladas devido à crise financeira, principalmente aquelas com cartões de créditos.

Todas as agências da Caixa Econômica no estado passarão abrir, a partir desta sexta-feira (10), duas horas mais cedo para atender justamente essas pessoas do saque do FGTS e tirar dúvidas. É preciso lembrar que o prazo estabelecido pelo Governo Federal para o saque final do dinheiro é até julho. Depois desse período não poderá mais retirar o dinheiro.

Tem direito a sacar o dinheiro do FGTS quem pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31/12/2015 e tem uma da empresa em que trabalhava com saldo no FGTS. O trabalhador, no entanto, não pode sacar o FGTS de uma conta ativa, ou seja, que ainda receba depósitos do empregador atual.

Veja as datas para os saques

Nascidos em janeiro e fevereiro: sacam a partir de 10 março

Nascidos em março, abril, maio: sacam a partir de 10 de abril

Nascidos em junho, julho, agosto: sacam a partir de 12 de maio

Nascidos em setembro, outubro, novembro: sacam a partir de 16 em junho

Nascidos em dezembro: sacam a partir de 14 julho

Fonte: CadaMinuto