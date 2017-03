Thiago Potiguar marca no fim, CSA vence o CRB e segue vivo na disputa

O clássico deste sábado já se encaminhava para um empate sem gols. Chances perdidas, times cansados no fim, mas… Um lance, uma finalização, aos 45 minutos do segundo tempo, incendiou o jogo no Rei Pelé. Depois de cobrança de escanteio pela direita, a defesa do CRB cortou mal e, no rebote, Thiago Potiguar acertou um chute fatal, de longe. O belo gol deu a vitória ao CSA por 1 a 0 e deixou o time vivo na disputa pela classificação na Copa do Nordeste. Agora é o terceiro, com seis pontos. Dono do desfecho, Potiguar estava eufórico no gramado.

– Deus é maravilhoso. Passei uma dificuldade muito grande na quarta-feira. Levaram o celular no meu portão. Fiquei sem treinar. Mas não desisti. Os jogadores do CSA estão sendo muito cobrados. Nosso grupo é muito forte. A gente jogava com raça, mas a bola não entrava. Agora foi diferente. Dedico esse gol à família e aos amigos que tenho em Maceió. Tenho muito orgulho de entrar em campo e mostrar meu futebol – comentou Potiguar, que entrou no lugar de Jacó, na etapa final.

O CRB ficou com oito pontos e, pelo menos por enquanto, segue na liderança do Grupo D. O problema é que Itabaiana e ABC se enfrentam neste sábado, às 20h30, e o time sergipano pode assumir a primeira colocação. Os alagoanos voltam a jogar pelo Nordestão no dia 22, às 21h45. O CRB recebe o Itabaiana, no Rei Pelé, e o CSA encara o ABC, em Natal.

Fonte: Globoesporte