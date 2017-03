Acidente em União dos Palmares deixa um morto e outro ferido

Um acidente registrado na noite desse sábado (11), em União dos Palmares, envolvendo um carro de passeio deixou um morto e outro ferido.

De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, o carro teria virado em uma ribanceira com dois ocupantes, ambos ficaram presos às ferragens. José Batista da Silva, de 41 anos, morreu com o impacto, já outro passageiro, que não teve a identidade revelada, sofreu algumas escoriações e foi socorrido e encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE).

O corpo de José Batista que estava no necrotério do HSVP, foi recolhido pelo rabecão do IML na manhã deste domingo(12).

com Giro de Notícias