Sport Club Penedense em breve terá uma Loja Virtual

O diretor de Marketing do Sport Club Penedense, Walberth Lima, anunciou que em breve o Penedense terá uma loja virtual, fato que nunca aconteceu no clube ribeirinho centenário de Alagoas.

Na loja virtual Alvirrubra serão disponibilizados produtos personalizados do Penedense, como: chaveiro, almofada, boné, sandália, copos, camisa, entre outros.

“Nós iremos em breve colocar no ar a loja virtual do Penedense onde os torcedores poderão adquirir produtos oficiais do clube e consequentemente irão ajudar financeiramente o clube. O dinheiro que o clube conseguir com as vendas, será investido na melhoria da estrutura física do estádio Dr. Alfredo Leahy e nas categorias de base”, disse Walberth Lima.

Outras ações importantes estão por vir no Sport Club Penedense, entre elas estão a transparência das contas do clube que será divulgada através do site oficial, maior comodidade dos torcedores no estádio e vantagens do sócio torcedor com sorteio de brindes mensalmente.

“A torcida pode ter certeza que essa nova diretoria do Sport Club Penedense está fazendo de tudo para promover o clube e valorizar nossos atletas de base e torcedores”, finalizou Walberth Lima.

por Assessoria