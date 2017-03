Prefeitos apelam por soluções de combate a seca em encontro na AMA

Um grande encontro na Associação dos Municípios Alagoanos (AMA), teve como foco principal, medidas emergências de combate a seca no Estado de Alagoas. Com a presença de deputados federais, do senador Renan Calheiros, governador Renan Filho e dois ministros, os prefeitos formalizaram um apelo para auxílio aos municípios.

Em um documento assinado por gestores dos 37 municípios que sofrem com a seca e encaminhado para o ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, quatro pontos foram solicitados.

Aumento em 50% da oferta de carros-pipa, que atualmente é de pouco mais de 220 carros e que não atende a atual demanda; Criação de uma operação carro-pipa especifica para o consumo animal; Recursos para compra de alimentação animal por um ano e incentivo aos produtores de leite, através de subsídios.

“O ministério tem estado presente em todas as ações no nordeste, assim como em Alagoas. Este evento reúne municípios, governo, representação no legislativo e se torna fundamental, por tratar de melhorias para as cidades e as pessoas que tem sofrido com a seca”, afirmou o ministro Hélder Barbalho.

O presidente da AMA, Hugo Wanderley apontou que o encontro foi de fundamental importância, de reunir líderes políticos, para definir melhorias para os municípios alagoanos.

“É um evento histórico. Importante à presença de deputados, do senador Renan Calheiros, do governador Renan Filho, ministros, porque são pessoas importantes e relevantes para o nosso Estado, para que possamos levantar os problemas e buscar as soluções”, explicou.

Outras recomendações vieram por parte dos afiliados da Associação dos Plantadores de Cana de Açúcar de Alagoas (Asplana). Também afetados com a seca que afeta o Estado de Alagoas, os produtores encaminharam um ofício, pedindo ajuda ao governador Renan Filho.

Entre as recomendações, estão pedidos para distribuição de 3 mil toneladas de adubo, que serão encaminhadas para 5 mil produtores, criação de um programa federal para o cultivo da palma forrageira, ampliação do programa “Segunda Água”, ampliação da atuação e doação de carros-pipa, com bombas de sucção de água.

A bancada do encontro realizado na AMA, contou com a presença dos deputados federais, Rosinha da Adefal e Pedro Vilela, os ministros Marx Beltrão do turismo e Hélder Barbalho da Integração, o senador Renan Calheiros, o governador Renan Filho e o presidente da AMA, Hugo Wanderley.

