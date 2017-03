Cerca de 21 mil agricultores alagoanos vão receber seguro garantia-safra

A partir da segunda quinzena de abril, aproximadamente 21 mil agricultores alagoanos inscritos no Programa Garantia-Safra vão ser contemplados com o benefício no valor de R$ 850, referentes à perda de safra em decorrência da estiagem ou excesso de chuva.

De acordo com a Coordenação Estadual do Programa Garantia-Safra da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária, Pesca e Aquicultura (Seagri), serão investidos cerca de R$ 17 milhões, recursos oriundos do Governo Federal, com a contrapartida do Governo de Alagoas.

O Garantia-Safra tem como objetivo garantir condições mínimas de sobrevivência aos agricultores familiares com renda de até 1,5 salário mínimo mensal, oriundos de municípios sistematicamente sujeitos a perda de safra por razão do fenômeno da estiagem, onde se plantam entre 0,6 a 5 hectares de feijão, milho, arroz, mandioca ou algodão.

Para o secretário da Agricultura, Álvaro Vasconcelos, o benefício ajuda o agricultor a fazer os seus novos plantios e dar continuidade às suas atividades.

“Esse valor pago a cada produtor faz muita diferença e passa a complementar a renda da família”, reconhece Álvaro Vasconcelos, destacando o empenho do governador Renan Filho em assegurar a contrapartida do convênio com o Governo Federal. O Governo de Alagoas já aderiu ao Programa Garantia-Safra referente ao ano agrícola, com as safras 2016/2017.

Fonte: Agência Alagoas