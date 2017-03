Bolsa Família repassa R$ 220 milhões para Alagoas no primeiro trimestre

O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA) inicia na próxima segunda-feira (20) os repasses do Programa Bolsa Família referentes ao mês de março de 2017. Neste mês, o Estado receberá um repasse total de R$ 73.297.880,00, beneficiando 396.615 famílias alagoanas em situação de vulnerabilidade social.

Com o repasse de março definido, o valor enviado pelo Governo Federal para Alagoas no primeiro trimestre do ano, por meio do Bolsa Família, soma R$ 220.012.576,00. Em todo o ano de 2016, o programa destinou para o Estado um total de R$ 853.968.339,00. Caso a média atual de repasses seja mantida, Alagoas deve receber em torno de R$ 880 milhões em 2017.

De acordo com o secretário de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social, Fernando Pereira, a busca por novos beneficiários do Bolsa Família em Alagoas será reforçada no sentido de garantir a inclusão de famílias que ainda não tiveram acesso ao benefício, mas que cumprem seus requisitos.

“Temos registrado a saída de beneficiários que conseguiram superar os indicadores da extrema pobreza, conseguiram ingressar no mercado de trabalho ou foram atendidos pelos programas de inclusão produtiva implementados pelo Governo de Alagoas. Mas temos como meta conceder o acesso ao Bolsa Família para todos os que ainda precisam dele e vamos buscar essas famílias mais vulneráveis em todos os municípios alagoanos”, disse Pereira.

A coordenadora do Programa Bolsa Família em Alagoas, Maria José Cardoso, lembra que, em maio, o MDSA dará início ao processo de Revisão Cadastral do programa em 2017. “A Revisão Cadastral é realizada anualmente dentro das rotinas do Bolsa Família. As famílias que estão há dois anos sem atualizar seus dados no programa serão informadas por meio de correspondência e mensagens nos extratos bancários emitidos no ato do recebimento do beneficio. A atualização das informações é fundamental para o monitoramento do Governo Federal, evitando que os repasses sejam bloqueados”, explicou a coordenadora.

As famílias que matricularam as crianças em uma nova escola no ano letivo de 2017 também devem solicitar a alteração dos dados no Cadastro Único de Programas Sociais (CadÚnico), nas coordenações municipais do Bolsa Família.

O Bolsa Família é destinado a todas as famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, com renda per capita de até R$ 85,00 ou com renda per capita entre R$ 85,01 e R$ 170 mensais, desde que tenham em sua composição crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos. Nesse caso, é necessário que a criança tenha matrícula escolar e apresente frequência mínima de 75% e 85% respectivamente a cada bimestre.

Fonte: Agência Alagoas