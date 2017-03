Funcionários da Prefeitura de Penedo rejeitam Previdência Própria

Funcionários da Prefeitura de Penedo votaram contra a criação do regime de Previdência Própria para servidores efetivos do município. A decisão tomada nesta quarta-feira, 15, durante assembleia geral extraordinária promovida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Penedo (SINDSPEM) não teve sequer um voto a favor do projeto de autoria do Prefeito Március Beltrão, matéria que tramita na Câmara de Vereadores.

O posicionamento do funcionalismo acerca do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) é resultado do processo de esclarecimento realizado pelo SINDSPEM. Representantes das categorias de trabalhadores da prefeitura indicados por seus pares compuseram o Colégio de Líderes e debateram o tema com dois especialistas dois previdenciários, o primeiro indicado pelo sindicato e o segundo pelo governo.

Somente depois da discussão realizada da forma mais democrática possível, uma das marcas da atual Diretoria Executiva do sindicato, é que houve a convocação da assembleia que definiu o posicionamento dos servidores da Prefeitura de Penedo.

Além da decisão sobre Previdência Própria para o funcionalismo municipal, os servidores apoiaram a pauta de reivindicações 2017. O governo municipal será cobrado sobre reajuste salarial, o que não ocorre há seis anos em Penedo, sendo o percentual a ser calculado com base em estudo do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudo).

Além desse ponto, o SINDSPEM votará a cobrar isonomia salarial para trabalhadores que exercem a mesma função, mas continuam recebendo salários abaixo dos colegas da mesma profissão; pagamento por tempo de serviço; adicional de periculosidade para vigilantes; pagamento do piso nacional para agentes de saúde e agentes de combate às endemias como salário; respeito ao piso nacional do magistério; dentre outros pontos.

A Diretoria Executiva do SINDSPEM informou ainda que tem reunião agendada nesta quinta-feira, 16, no Ministério Público em Penedo. Além de apresentar documentos solicitados pelo Promotor de Justiça Adriano Jorge Correia de Barros Lima, o sindicato pretende conseguir por intermédio do MPE cópia das folhas de pessoal da Prefeitura de Penedo, dados solicitados reiteradas vezes pelo sindicato ao governo que não repassa os documentos.

